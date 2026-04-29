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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Necker-Neckarrems: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmittag (28.04.2026) ereignete sich gegen 11:35 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Remseck am Neckar-Neckarrems. Der 56-jährige Fahrer des Linienbusses befuhr die Schwaikheimer Straße in Richtung L1140, als ein 30-jähriger Fußgänger rückwärts auf die Fahrbahn trat, als er Grünpflegearbeiten mit einem Laubbläser verrichtete und hierzu einen Gehörschutz trug. Der Linienbus touchierte den Fußgänger, der daraufhin stürzte, schwere Verletzungen erlitt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurde. Am Linienbus entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Die Schwaikheimer Straße war für die Unfallaufnahme gesperrt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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