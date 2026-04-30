Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Betrüger erbeuten knapp 15.000 Euro

Ludwigsburg (ots)

Ein 39-Jähriger aus Eberdingen erhielt zwischen Dienstag (28.04.2026) 13:20 Uhr und Mittwoch (29.04.2026) 13:50 Uhr mehrere Anrufe von Betrügern. In den Gesprächen gaugelten sie dem Opfer vor, dass sie Mitarbeiter eines Online-Zahldienstleisters seien. Trotz anfänglicher Skepsis des 39-Jährigen schafften die Täter durch geschickte Gesprächsführung das Vertrauen des Opfers zu gewinnen. Im weiteren Verlauf konnten sie persönliche Daten und Bankdaten in Erfahrung bringen. Des Weiteren führte das Opfer angeleitet sieben Transaktionen von seinem Konto durch, hierbei entstand ihm ein Schaden von rund 15.000 Euro. Erst im Nachgang stellte der der Mann fest, dass er Opfer eines Betruges wurde und erstattet Anzeige bei der Polizei.

So schützen Sie sich:

Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert telefonisch Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Mehr Informationen zu dieser und anderen Betrugsmaschen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

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