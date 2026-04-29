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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Brand in der Daimlerstraße

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Dienstag (28.04.2026) gegen 18:10 Uhr ein Schuppen in der Daimlerstraße in Mötzingen in Brand. Nachdem ein Zeuge das Feuer entdeckt und gemeldet hatte, rückten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr aus. Die Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Ursprung des Feuers oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, bittet das Polizeirevier Herrenberg, sich unter 07032/2708-0 oder per E-Mail unter herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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