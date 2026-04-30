Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 26 Jahre alte Radfahrerin am Mittwoch (29.04.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 11:20 Uhr in Sachsenheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die 26-Jährige querte mit ihrem Zweirad die Sersheimer Straße über einen Zebrastreifen. Zeitgleich befuhr ein 87-jähriger Opel-Lenker die Sersheimer Straße in Richtung Sersheim. Dieser erkannte die Zweiradlenkerin mutmaßlich zu spät und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß stürzte die 26-Jährige von ihrem Rad und erlitt schwere Verletzungen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

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