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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 26 Jahre alte Radfahrerin am Mittwoch (29.04.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 11:20 Uhr in Sachsenheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die 26-Jährige querte mit ihrem Zweirad die Sersheimer Straße über einen Zebrastreifen. Zeitgleich befuhr ein 87-jähriger Opel-Lenker die Sersheimer Straße in Richtung Sersheim. Dieser erkannte die Zweiradlenkerin mutmaßlich zu spät und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß stürzte die 26-Jährige von ihrem Rad und erlitt schwere Verletzungen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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