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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 39-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand mit Messer unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte ein 39-Jähriger am Mittwoch (29.04.2026) gegen 14:20 Uhr in der Karlstraße in Ludwigsburg für einen Polizeieinsatz. Nach einem vermutlich vorausgegangenen Streit mit einem noch unbekannten Mann und dem 39-jährigen Aggressor, soll dieser anschließend in einen Imbiss gegangen sein und dort ein Messer geholt haben. Anschließenden lief der Mann mit dem Messer in der Hand im Bereich der Karlstraße und der Solitudestraße umher und drohte hier auch einem 63-jährigen Mann, dass dieser ihm aus dem Weg gehen solle. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den 39-Jährigen vorläufig festnehmen. Die genauen Gesamtumstände sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Da sich der 39-Jährige vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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