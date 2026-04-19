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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim
Rhein-Neckar-Kreis: Feuerwehreinsatz verursacht - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstag gegen 21:00 Uhr meldete ein Herr über Notruf, dass er beim Vorbeifahren am Fußweg zwischen Nordring und Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße einen Feuerschein bemerkt hatte. Bei der genaueren Überprüfung stellte er den Brand von Altkleidern neben einem Trafohäuschen fest. Er versuchte das Feuer auszutreten, jedoch loderte der Brand immer wieder auf. Die freiwillige Feuerwehr Hockenheim wurde daraufhin ebenfalls verständigt und löschte den Brand vollständig. Das nahstehende Trafohäuschen sowie die Grünfläche wurden bei dem Brand, dank des aufmerksamen Mitteilers und dem schnellen Löschen nicht beschädigt. Die unbekannten Täter konnten zu keiner Zeit am Brandort festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Brandverursachern geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier Hockenheim, persönlich oder unter Tel.: 06205/28600 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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