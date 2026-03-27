Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand des Musikpavillons im Stadtgarten - Zeugenaufruf

Gelsenkirchen (ots)

Im Stadtgarten in der Feldmark kam es am Donnerstagabend, 26. März 2026, gegen 20.20 Uhr zum Brand des Musikpavillon.

Ein 22-jähriger Gelsenkirchener lief gegen 20.10 Uhr am Musikpavillon vorbei und vernahm dabei Stimmen mehrerer Personen. Als er gegen 20.20 Uhr erneut vorbeilief, stand der Pavillon bereits in Flammen. Daraufhin rief er die Feuerwehr, welche den Brand umgehend löschte.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kann eine natürliche Brandursache ausgeschlossen werden. Daher sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen, die verdächtiges Verhalten im relevanten Zeitraum beobachtet haben. Hinweise werden beim Kriminalkommissariat 11 unter 0209 365 7112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegengenommen.

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