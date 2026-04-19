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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Mitte: Gruppe Jugendlicher schlägt Fahrgast nieder - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr meldete die RNV eine Personengruppe die Fahrgäste belästigen und in der Straßenbahn randalieren würde. Beim Eintreffen der Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnte die besagte Gruppe nicht mehr angetroffen werden, jedoch konnte ein 28-Jähriger Mann festgestellt werden, der angab von der Gruppe angegangen worden zu sein. Da der Mann eine blutende Platzwunde am Kopf vorwies und starke Erinnerungslücken an das Geschehene festzustellen waren, wurde vorsorglich ein Rettungswagen angefordert, der den Mann erstversorgte und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbrachte. Da die Auseinandersetzung in der Straßenbahn stattfand wurde die Videosicherung veranlasst. Weiter Ermittlungen werden durch das Polizei Revier Heidelberg-Mitte durchgeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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