Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Bei der Unfallaufnahme mehreren Verstöße festgestellt

Mannheim (ots)

Am Sonntag, den 19.04.2026 meldete eine Anruferin gegen 0:50 Uhr in der Horrenberger Straße in Zuzenhausen einen Verkehrsunfall bei dessen Aufnahme durch die Polizei gleich mehrere Verstöße festgestellt wurden. Zunächst überfuhr der 29-jährige Fahrer eines PKW Hyundai von Horrenberg kommend den Kreisverkehr am Trainingszentrum und beschädigte hierbei den Reifen seines Fahrzeuges, sodass dieses nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrer stieg daraufhin aus seinem PKW, um den kaputten Reifen zu wechseln. Nachdem die Streife vor Ort hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung hatte, wurde ein Atemalkoholtest bei dem Herrn durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille. Des Weiteren wurde neben der Ehefrau als Beifahrerin, drei Kinder sowie die Schwester der Beifahrerin auf der Rückbank festgestellt, obwohl die Sitzplätze des PKW hierfür nicht ausreichend waren. Ebenso waren für alle drei Kinder keine Kindersitze genutzt worden. Der Fahrer musste die Beamten mit zum Revier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Eine Prüfung, ob der Unfallfahrer überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, steht noch aus. Das Revier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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