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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6/Heilbronn in Richtung Mannheim: Verkehrsunfall, PM 1

BAB 6 (ots)

Aktuell kommt es aufgrund eines Verkehrsunfalles auf der A 6, Heilbronn Richtung Mannheim, Zwischen Wiesloch/Rauenberg und Kreuz Walldorf zu einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Hintergründe des Unfalls sind noch nicht bekannt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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