POL-MA: BAB 6/Heilbronn in Richtung Mannheim: Verkehrsunfall, PM 1

Heidelberg (ots) - Am Freitagabend gegen 20:10 Uhr verlor ein 26-jähriger Motorradfahrer aufgrund einer Bodenwelle auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad und fiel hierdurch auf die Fahrbahn. Da eine schwerere Verletzung zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Diesbezüglich und zur Unfallaufnahme musste die ...

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