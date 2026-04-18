POL-MA: BAB 6/Heilbronn in Richtung Mannheim: Verkehrsunfall, PM 1
BAB 6 (ots)
Aktuell kommt es aufgrund eines Verkehrsunfalles auf der A 6, Heilbronn Richtung Mannheim, Zwischen Wiesloch/Rauenberg und Kreuz Walldorf zu einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Hintergründe des Unfalls sind noch nicht bekannt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.
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