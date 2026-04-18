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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Eberbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18.04.2026 stellten Beamte des Polizeireviers Eberbach einen 30-jährigen Fiat Fahrer fest, welcher auf der Schwanheimer Straße unterwegs war. Während der Kontrolle versuchte der 30-Jährige, die kontrollierenden Polizeibeamten davon zu überzeugen, dass sein ausländischer Personalausweis als Fahrerlaubnis anzusehen bzw. gültig sei. Eine Abfrage im polizeilichen Informationssystem ergab, dass der 30-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dies hatte zur Folge, dass dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt wurde. Er musste sein Fahrzeug noch an der Kontrollstelle stehen lassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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