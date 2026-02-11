POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnung
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Viktoriastraße;
Tatzeit: 10.02.2025, zwischen 05.30 Uhr und 12.00 Uhr;
In eine Wohnung eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Dienstagmorgen, zwischen 05.30 Uhr und 12.00 Uhr öffneten die Unbekannten gewaltsam die Haustür an der Viktoriastraße. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume und Schränke und entwendeten persönliche Gegenstände, technische Geräte sowie Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
