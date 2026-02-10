Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Werkzeuge entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Auf dem Dannenkamp;

Tatzeit: zwischen 09.02.2026, 20.00 Uhr und 10.02.2026, 07.00 Uhr;

In einen Opel Van eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt-Biemenhorst. Das Fahrzeug stand zwischen Montagabend und Dienstagmorgen an der Straße Auf dem Dannenkamp. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Wagens und entwendeten Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

