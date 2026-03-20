Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am gestrigen Donnerstag, in der Zeit von 15:35 - 15:45 Uhr parkte ein 20-Jähriger seinen silber-grauen PKW der Marke Peugeot auf dem Parkplatz eines Discounters in der Else-Krieg-Straße geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den PKW des Heranwachsenden beim Ein- oder Ausfahren aus der Parklücke nebenan und entfernte sich von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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