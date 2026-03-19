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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Mutterstadt (ots)

Am Mittwochmittag des 18.03.2026 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Kontrollstelle im Bereich der L 530 / Ortsausgang Neustadter Straße mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitskontrollen eingerichtet. Insgesamt konnten 35 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, das schnellste Fahrzeug wurde mit 97 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Weiterhin fuhr ein 18-jähriger auf seinem E-Scooter an der Kontrollstelle vorbei und bediente hierbei sein Handy. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Versicherungsschutz abgelaufen war. Es wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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