Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Otterstadt (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, den 15.03.2026, 17:00 Uhr bis Montag, den 16.03.2026, 08:45 Uhr parkte eine Frau ihren weißen PKW der Marke Chrysler ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Speyerer Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug streife den geparkten PKW vermutlich beim Vorbeifahren und verursachte einen Schaden in vierstelliger Höhe. Anschließend entfernte sich das unbekannte Fahrzeug von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem unbekannten Fahrzeug machen können, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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