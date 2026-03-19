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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Schulwegüberwachung an vier Schulen

Frankenthal (ots)

Vor Schulbeginn am 18.03.2026 sowie am 19.03.2026 wurden durch Polizeikräfte hiesiger Dienststelle erneut Schulwegkontrollen an insgesamt vier Schulen im Stadtgebiet von Frankenthal durchgeführt. Im Rahmen der Kontrollstellen an den Schulen konnten mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt werden. Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei den Kontrollen an allen vier Schulen ist besonders negativ aufgefallen, dass mehrere Kinder in Kraftfahrzeugen gar nicht oder nicht ausreichend gesichert waren. Hierbei war oftmals kein Sicherheitsgurt angelegt oder kein erforderlicher Kindersitz vorhanden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass für alle Personen in Kraftfahrzeugen eine Anschnallpflicht gilt. Bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt oder sonstiger fehlender Sicherung für Kinder besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr für alle Fahrzeuginsassen im Falle eines Unfalls oder Bremsmanövers. Es wird daher an alle Verkehrsteilnehmer appelliert, dafür Sorge zu tragen, dass alle Fahrzeuginsassen entsprechend der geltenden Vorgaben gesichert sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung

Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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