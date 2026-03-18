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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen halb vier, fuhr ein 45-Jähriger mit seinem grau-schwarzen PKW der Marke Smart in der Schubertstraße in Richtung Richard-Wagner-Straße. Ein unbekannter PKW kam dem 45-Jährigen entgegen. Aufgrund der schmalen Fahrbahn kam es beim Vorbeifahren der Fahrzeuge zu einer Berührung, infolge derer der PKW des 45-Jährigen beschädigt wurde. Der unbekannte PKW setzte seine Fahrt in Richtung Bahnhofstraße fort und entfernte sich von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall bzw. dem unbekannten Fahrzeug machen können oder der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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