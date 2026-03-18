POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Schulwegüberwachung

Böhl-Iggelheim (ots) - Am Montagmorgen des 16.03.2026 ereignete sich gegen 7 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 528. Eine 30-jährige Autofahrerin kollidierte mit einem Reh, das die Fahrbahn kreuzte. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus wodurch die Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde zwecks medizinischer Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von 1.500 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion ...

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