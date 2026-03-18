POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Schulwegüberwachung
Bobenheim-Roxheim (ots)
Am 17.03.2026 wurde im Zeitraum zwischen 07:35 Uhr und 08:20 Uhr durch Polizeikräfte hiesiger Dienststelle eine Schulwegüberwachung an der Pestalozzi-Grundschule in Bobenheim-Roxheim durchgeführt. Im Rahmen der Kontrollstelle konnten mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt werden. Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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