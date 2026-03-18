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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Schulwegüberwachung

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 17.03.2026 wurde im Zeitraum zwischen 07:35 Uhr und 08:20 Uhr durch Polizeikräfte hiesiger Dienststelle eine Schulwegüberwachung an der Pestalozzi-Grundschule in Bobenheim-Roxheim durchgeführt. Im Rahmen der Kontrollstelle konnten mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt werden. Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung

Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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