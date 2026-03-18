Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Werkzeug aus Transporter entwendet

Limburgerhof (ots)

In der Nacht vom Montag, dem 16.03.2026, auf Dienstag wurden drei Transporter aufgebrochen. Bei zwei Fahrzeugen wurden hierbei hochwertige Elektrowerkzeuge der Marken Hilti und Makita entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 5.000 EUR. Wer im genannten Zeitraum in der Haardtstraße, Neckarstraße oder Chenover Straße verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell