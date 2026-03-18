Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

In der heutigen Nacht gegen 00:40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 30-jährigen PKW-Fahrer in der Industriestraße. Bei ihm bemerkten sie drogentypische Auffallerscheinungen. Der Mann gab an vor einigen Tagen Kokain konsumiert zu haben. Ein Urintest reagierte ebenso positiv auf das Betäubungsmittel Kokain. Dem 30-Jährigen wurde schließlich auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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