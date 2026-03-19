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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 17.03.2026, 17:30 Uhr bis Mittwoch, den 18.03.2026, 11:25 Uhr parkte eine Frau ihren silber-grauen PKW ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Schubertstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einer Parklücke auf der anderen Straßenseite gegen den geparkten PKW und verursachte einen Schaden in vierstelliger Höhe. Anschließend entfernte sich das unbekannte Fahrzeug von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem unbekannten Fahrzeug machen können, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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