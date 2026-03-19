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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Vorfahrt genommen - Unfall zwischen Pedelec und E-Scooter

Speyer (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 12:40 Uhr fuhr ein 15-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Wormser Straße mit einem Sozius (Mitfahrer) auf dem Gehweg entgegen der erlaubten Fahrtrichtung in Richtung St.Guido-Stifts-Platz. An der Einmündung der für Fahrräder in beide Fahrtrichtungen freigegebenen Eurichsgasse fuhr eine 71-jährige Pedelec-Fahrerin ohne auf den Gehweg zu achten in die Wormser Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Zweiräder, infolge dessen die 71-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

In diesem Zusammenhang weißt die Polizei in Bezug auf E-Scooter auf folgendes hin:

   -	Das Mindestalter für die Nutzung eines E-Scooters im 
öffentlichen Verkehrsraum ist 14 Jahre
   -	Innerorts sind Radwege, Radfahrstreifen und Fahrradstraßen zu 
nutzen, sollten diese nicht vorhanden sein, dann ist die Fahrbahn zu 
nutzen
   -	Es darf nur eine Person auf dem E-Scooter fahren
   -	Analog zur Nutzung anderer Fahrzeuge ist die Nutzung eines 
Handys während der Fahrt nicht erlaubt, das Fahren und Alkohol- und 
Drogeneinfluss ist untersagt, die Promillegrenzen gelten 
entsprechend.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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