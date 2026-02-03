Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Trassem

Trassem (ots)

Am Montag, dem 2. Februar, zwischen 14 und 20:18 Uhr, brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Sonnenweg in Trassem ein.

Die Täter kletterten auf einen Balkon und verschafften sich gewaltsam über eine Balkontür Zutritt zum Gebäude. Nachdem sie das Haus nach Diebesgut durchsuchten und dabei Schuck und Bargeld entwendeten, verließen sie das Gebäude über eine Kellertür.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0651/983 43390 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell