PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Trassem

Trassem (ots)

Am Montag, dem 2. Februar, zwischen 14 und 20:18 Uhr, brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Sonnenweg in Trassem ein.

Die Täter kletterten auf einen Balkon und verschafften sich gewaltsam über eine Balkontür Zutritt zum Gebäude. Nachdem sie das Haus nach Diebesgut durchsuchten und dabei Schuck und Bargeld entwendeten, verließen sie das Gebäude über eine Kellertür.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0651/983 43390 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 31.01.2026 – 20:40

    POL-PPTR: Großangelegte Polizeikontrolle

    Berschweiler (ots) - Am Samstag, dem 31. Januar, führte die Polizeidirektion Trier an der L348 bei Berschweiler eine großangelegte Kontrolle durch. Anlass war eine Feier eines Motorradclubs in der Ortslage Berschweiler. Die Beamten kontrollierten insgesamt etwa 120 Personen und Fahrzeuge, darunter auch ein Reisebus. Zur Feier des Motorradclubs, der in den Niederlanden bereits verboten wurde, reisten Gäste aus mehreren ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:43

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 6. Kalenderwoche

    Trier (ots) - An folgenden Standorten misst die Polizei in der 6. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 2. Februar: L46, Zemmer; B51, Trier; A1, Dorf; Wittlich-Bombogen Dienstag, 3. Februar: A60, Prüm; B257, Niederstedem; B41, Idar-Oberstein; B418, Edingen Mittwoch, 4. Februar: B50, Longkamp; L55, Wittlich-Bombogen; B53, Ehrang; B50, Altrich; B51, Schönfeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren