POL-MA: Heidelberg: B37/BAB 656 - Kreuz Heidelberg, gestürzter Motorradfahrer
Heidelberg (ots)
Am Freitagabend gegen 20:10 Uhr verlor ein 26-jähriger Motorradfahrer aufgrund einer Bodenwelle auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad und fiel hierdurch auf die Fahrbahn. Da eine schwerere Verletzung zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Diesbezüglich und zur Unfallaufnahme musste die BAB 656 kurzfristig bis 20:50 Uhr gesperrt werden. Es stellte sich heraus, dass der 26-Jährige glücklicherweise lediglich leicht verletzt wurde. Der Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe Bundesautobahn hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.
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