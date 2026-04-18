Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrbahnsperrung der L 531 wegen Verkehrsunfall, PM Nr. 2

Dossenheim (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6257752, kam es gestern Mittag, gegen 15:15 Uhr auf der L 531 zu einem Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge stellte sich nachfolgender Unfallhergang dar: Ein 45-jähriger Peugeot Fahrer befuhr die L 531 und beabsichtigte, auf Höhe der Anschlussstelle Dossenheim (Autobahnauffahrt A 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe) nach links abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 59-jährigen Opel Fahrer, wodurch es zu einer Frontalkollision kam. Beide Fahrzeuge wurden hierbei erheblich beschädigt, die Unfallbeteiligten jedoch nicht verletzt. Der Opelfahrer driftete aufgrund der Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in der Folge an einen Leitpfosten, wo das Fahrzeug dann zum Stillstand kam. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe wurde die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim, sowie eine weitere Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen. Die Fahrbahn musste in beide Richtungen teilweise gesperrt werden. Es kam bis ca. 17 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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