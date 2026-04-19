Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6/Heilbronn in Richtung Mannheim: Verkehrsunfall, PM 2

BAB 6 (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6258016, kam es um 20:25 Uhr auf der A 6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und Kreuz Walldorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr die Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg, um auf die BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim aufzufahren. Als die 21-Jährige aufgefahren und sich auf dem linken Fahrstreifen eingeordnet hatte, näherte sich ihr von hinten ein 25-jähriger Mercedes Benzfahrer mit vermutlich stark erhöhter Geschwindigkeit. Dieser erkannte die Gefahrensituation zu spät und war nicht mehr in der Lage einen Zusammenstoß mit der Peugeot-Fahrerin zu verhindern. Dies hatte zur Folge, dass der Peugeot gedreht, nach rechts über die gesamte Fahrbahn geschleudert wurde, weiter in die rechte Leitplanke prallte und quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die 21-jährige Fahrzeugführerin wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Mercedes indes stieß mit seiner linken Fahrzeugseite in die Betongleitwände. Beide Fahrzeuge wurden hierbei stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Kollisionen wurde eine erhebliche Menge an Kies über die gesamte Fahrbahn verteilt, weshalb die Autobahnmeisterei Walldorf zur Reinigung verständigt werden musste. Neben diesen befand sich zudem die Feuerwehr Wiesloch im Einsatz. Die Schadenshöhe beläuft sich schätzungsweise auf über 40.000 Euro. Zeitweise mussten zwei Fahrbahnen zur Bergung der Fahrzeuge und Unfallaufnahme gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Sperrungen wurden sukszessive bis 22:55 Uhr wieder aufgehoben. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, die durch den Mercedes-Fahrer und einen weiteren, 23-jährigen Porsche-Fahrer durchgeführt wurden. Der Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

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