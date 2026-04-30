Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bekämpfung von Kinder- & Jugendpornografie - Kriminalpolizei ermittelt gegen zehn Tatverdächtige aus dem Landkreis Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Einsatzkräfte der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg haben am Mittwoch, den 29.04.2026, in enger Abstimmung mit den Staatsanwaltschaften Heilbronn und Stuttgart im Rahmen eines Aktionstags insgesamt zehn Objekte im Landkreis Ludwigsburg durchsucht. Den zehn Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 57 Jahren wird vorgeworfen, pornografische Bildaufnahmen und Videos von Kindern und Jugendlichen von anderen erhalten, aus dem Internet heruntergeladen oder selbst weiterverbreitet zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen bestehen zwischen den Verdächtigen keine unmittelbaren Verbindungen.

Die Kriminalpolizei leitete die Ermittlungen gegen die neun Männer und eine Frau ein, nachdem Social-Media-Plattformen verdächtige Inhalte an eine US-amerikanische Organisation weitergeleitet hatten, die anschließend über das Bundeskriminalamt an das Polizeipräsidium Ludwigsburg übermittelt wurden. Die Polizei stellte im Zuge des Aktionstags mehr als 100 Gegenstände als Beweismittel sicher, darunter überwiegend elektronische Datenträger wie Computer, Laptops, Handys und Festplatten. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ist nun mit den weiteren Ermittlungen, insbesondere der Auswertung der Beweismittel, befasst.

Über den Aktionstag hinaus ist die Bekämpfung von Kinder- und Jugendpornografie eine der täglichen Aufgaben der Kriminalpolizei, wobei regelmäßig Ermittlungsmaßnahmen wie Durchsuchungen durchgeführt werden, um Tatverdächtige zu identifizieren und der Strafverfolgung zuzuführen.

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