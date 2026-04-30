Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach sexueller Belästigung am Bahnhof gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich in der Nacht zum Donnerstag (30.04.2026) in der Bahnhofstraße in Leonberg ereignet hat. Ein 31 Jahre alter Mann soll dort eine 21-jährige Frau sexuell belästigt haben. Gegen 02:10 Uhr soll der 31-Jährige zunächst die Frau im Bereich des Bahnhofs angesprochen und um eine Zigarette gebeten haben. Als die 21-Jährige dies ablehnte, soll der Mann sie im Weiteren gegen ihren Willen umarmt, ihr Gesäß angefasst und versucht haben, ihre Hose herunterzuziehen. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei, die den 31-Jährigen, der mutmaßlich unter Einfluss von Alkohol stand, im Zuge der Fahndung vorläufig festnahmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

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