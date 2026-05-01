Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Kollision mit Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (30.04.2026) gegen 18:19 Uhr befuhr ein 55-jähriger Skoda-Fahrer zunächst die K1051 von Waldenbuch kommend. Im weiteren Verlauf führte die Fahrt des 55-Jährigen weiter nach dem Kreisverkehr in Richtung Einmündungsbereich zur Umgehungsstraße L1208. Aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde der Skoda-Fahrer geblendet, fuhr in den besagten Einmündungsbereich ein und übersah einen von links heranfahrenden 62-jährigen Radfahrer, der auf der L1208 fuhr. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und wurde zur weiteren Versorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Ermittlungen zum Unfall hat die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen.

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