Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Berliner Straße Böblingen: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag (02.05.2026) um 14:54 Uhr ereignete sich auf der Berliner Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw sowie einem Kraftrad. Der 27-jährige Yamaha-Fahrer befuhr die Berliner Straße aus Richtung Herrenberger Straße kommend, während der aus entgegengesetzter Richtung kommende 37-jährige Audi-Fahrer zeitgleich beabsichtigte, nach links in die dort befindlichen Parkplätze einzubiegen. Nachdem der Abbiegevorgang nahezu abgeschlossen war, kollidierte das Kraftrad, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, mit der rechten hinteren Fahrzeugseite des Audi. Durch die Kollision wurde der Yamaha-Fahrer von seinem Motorrad geschleudert und kam schwer verletzt auf dem Asphalt zum Liegen. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000,00 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Ludwigsburg unter Tel. 0711/6869-0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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