Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim (Liebensteiner Höhe): Kollision zwischen landwirtschaftlichem Gespann und Pkw hat mehrere Verletzte zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (01.05.2026) wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg kurz vor 20:00 Uhr mitgeteilt, dass es auf der Liebensteiner Höhe zwischen Schloss Liebenstein und Besigheim-Ottmarsheim zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 59-jährige Fahrerin eines Pkw Smart die Liebensteiner Straße vom Golf- und Landclub Schloss Liebenstein in Richtung Ottmarsheim. Zeitgleich näherte sich ein landwirtschaftliches Gespann, bestehend aus einer einachsigen Zugmaschine mit Sitzkarren, der Marke Agria, auf einem kreuzenden Feldweg von Osten nach Westen kommend in Richtung der Kreisstraße 1625. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge in deren Verlauf das Gespann umstürzte. Der Pkw kam in einem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Das Gespann wurde nach derzeitigen Erkenntnissen von drei Männern im Alter von 22, 23 und 24 Jahren arbeitsteilig geführt, die alle unter starker Alkoholeinwirkung standen. Bei der 59-jährigen Smart-Fahrerin wurde ebenso eine leichte Alkoholeinwirkung festgestellt. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich auf und neben dem Gespann insgesamt ein Dutzend Personen, wobei davon vier Personen schwer verletzt und fünf leicht verletzt wurden. Drei weitere Personen wurden ebenfalls durch den Rettungsdienst vorsorglich betreut, blieben aber ebenso wie die 59-jährige Fahrerin des Smart unverletzt. Aufgrund der Anzahl der Verletzten befanden sich zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mit einem Leitenden Notarzt, einem weiteren Organisationsleiter sowie starken Kräften der Feuerwehr im Einsatz. Es kamen zum Personentransport zudem zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden bzw. wurden sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden sowohl bei den drei jungen Männern als auch der Smart-Fahrerin Blutentnahmen angeordnet. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte mehrere Streifenbesatzungen im Einsatz. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Unfallstelle voll gesperrt. Um 22:45 Uhr wurde die Unfallstelle wieder für den Verkehr freigegeben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden durch die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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