Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Pkw aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitag (01.05.2026), 12.00 Uhr und Sonntag (03.05.2026); 15.30 Uhr das Stoffverdeck eines Ford-Cabrios, das in der Neuen Bahnhofstraße in Vaihingen an der Enz geparkt war. Dadurch gelangten die Täter in das Fahrzeuginnere, wo sie mutmaßlich erfolglos versuchten, den Pkw kurzzuschließen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

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