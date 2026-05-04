PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Pkw aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitag (01.05.2026), 12.00 Uhr und Sonntag (03.05.2026); 15.30 Uhr das Stoffverdeck eines Ford-Cabrios, das in der Neuen Bahnhofstraße in Vaihingen an der Enz geparkt war. Dadurch gelangten die Täter in das Fahrzeuginnere, wo sie mutmaßlich erfolglos versuchten, den Pkw kurzzuschließen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 09:53

    POL-LB: Magstadt: zwei Männer bei Farbschmierereien erwischt

    Ludwigsburg (ots) - Gegen 18.30 Uhr meldete eine Zeugin am Sonntag (03.05.2026) zwei Männer, die mit roter Farbe einen Schriftzug an eine Gebäudewand in der Bachstraße in Magstadt sprühten. Im Zuge sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte zunächst im Stadtbereich weitere Schriftzüge und Abbildungen fest, ehe sie in der Oswaldstraße auf zwei Männer trafen, die im Begriff ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 07:05

    POL-LB: Sindelfingen: Motorradfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Der Lenker eines Motorrads (Chopper) überfuhr am Samstag (02.05.2026) gegen 11:38 Uhr eine rote Ampel an der Hans-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen. In Folge dessen wollten Kräfte der Polizei Sindelfingen den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser entzog sich der Fahrzeugführer, indem er auf Höhe des Bahnhof Sindelfingen in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren