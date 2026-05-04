Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 76 Jahre alter Nissan-Lenker wollte am Samstag (02.05.2026) gegen 15.30 Uhr von der Straße "Im Vogelsang" in die Großsachsenheimer Straße in Sersheim abbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich einen von links kommenden 25 Jahre alten Rennradfahrer und kollidierte diesem. Der 25-Jährige stürzte dadurch, erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt knapp 2.000 Euro belaufen.

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