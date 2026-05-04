Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unbekannte beschädigen mehrere geparkte Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.200 Euro hinterließen noch unbekannter Täter in der Seestraße in Leonberg, als sie am Freitag (01.05.2026) zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr mindestens zwölf geparkte Fahrzeuge beschädigten. An den Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller wurden jeweils die Heckscheibenwischer abgerissen oder beschädigt. Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

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