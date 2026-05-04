Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Dachstuhlbrand in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückte am Sonntag (03.05.2026) gegen 14:50 Uhr zu einem Gebäudebrand in die Planstraße nach Warmbronn aus. Ein Bewohner des Hauses führte zunächst Handwerksarbeiten im Obergeschoss des Wohnhauses durch. Nachdem er die hierfür genutzte Maschine kurz unbeaufsichtigt lies, fing ein Gegenstand seiner Arbeit mutmaßlich Feuer. Dieses griff daraufhin vermutlich auf umliegende Kleidungsstücke über und breitete sich rasch aus. Ein eigens unternommener Löschversuch scheiterte, weshalb der Bewohner das Gebäude verließ und sich in Sicherheit brachte. Die vor Ort eingetroffenen Wehrkräfte konnten den Brand löschen, mussten hierzu jedoch einen Teil des Dachstuhls des Wohngebäudes abdecken. Für die Dauer der Einsatzmaßahmen musste die gesamte Planstraße und in Teilen die Hauptstraße gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen, nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde niemand verletzt.

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