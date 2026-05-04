PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Dachstuhlbrand in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückte am Sonntag (03.05.2026) gegen 14:50 Uhr zu einem Gebäudebrand in die Planstraße nach Warmbronn aus. Ein Bewohner des Hauses führte zunächst Handwerksarbeiten im Obergeschoss des Wohnhauses durch. Nachdem er die hierfür genutzte Maschine kurz unbeaufsichtigt lies, fing ein Gegenstand seiner Arbeit mutmaßlich Feuer. Dieses griff daraufhin vermutlich auf umliegende Kleidungsstücke über und breitete sich rasch aus. Ein eigens unternommener Löschversuch scheiterte, weshalb der Bewohner das Gebäude verließ und sich in Sicherheit brachte. Die vor Ort eingetroffenen Wehrkräfte konnten den Brand löschen, mussten hierzu jedoch einen Teil des Dachstuhls des Wohngebäudes abdecken. Für die Dauer der Einsatzmaßahmen musste die gesamte Planstraße und in Teilen die Hauptstraße gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen, nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 11:36

    POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Juwelier - weitere Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten am Montag (04.05.2026) gegen 02:45 Uhr eine Fensterscheibe eines Juweliers in der Bronngasse in Herrenberg und entwendeten daraufhin mehrere Silberketten. Mutmaßlich warfen die Täter zunächst mehrfach zwei gusseisernen Schachtdeckel gegen die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäftes und drückten dieses daraufhin vermutlich nach innen. Anschließend ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 11:07

    POL-LB: Sersheim: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Ein 76 Jahre alter Nissan-Lenker wollte am Samstag (02.05.2026) gegen 15.30 Uhr von der Straße "Im Vogelsang" in die Großsachsenheimer Straße in Sersheim abbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich einen von links kommenden 25 Jahre alten Rennradfahrer und kollidierte diesem. Der 25-Jährige stürzte dadurch, erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 10:52

    POL-LB: Vaihingen an der Enz: Pkw aufgebrochen

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitag (01.05.2026), 12.00 Uhr und Sonntag (03.05.2026); 15.30 Uhr das Stoffverdeck eines Ford-Cabrios, das in der Neuen Bahnhofstraße in Vaihingen an der Enz geparkt war. Dadurch gelangten die Täter in das Fahrzeuginnere, wo sie mutmaßlich erfolglos versuchten, den Pkw kurzzuschließen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren