Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zivilfahnder der Bundespolizei verhaften amtsbekannten Mann am Bremer Hauptbahnhof

Bremen (ots)

Hbf. Bremen, 29.04.2026 / 19:30 Uhr

Am Mittwochabend nahmen Zivilfahnder der Bundespolizei in der Bahnhofsstraße nahe des Bremer Hauptbahnhof einen 25-Jährigen fest. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Gegen 19:30 Uhr waren die Zivilbeamten auf dem Rückweg von einem Einsatz am Bremer Flughafen, als ihnen der Mann in der Bahnhofsstraße auffiel. Er war ihnen aufgrund mehrerer Eigentumsdelikte im Umfeld des Hauptbahnhofes bereits bekannt. Bei seiner Kontrolle kam heraus, dass der 25-Jährige vom Bremer Amtsgericht wegen räuberischen Diebstahls gesucht wurde. Die Bundespolizisten verhafteten den Gesuchten an Ort und Stelle.

Nach der Vorführung vor einem Richter lieferten die Einsatzkräfte den Mann in die Bremer Justizvollzugsanstalt ein. Er bleibt bis auf Weiteres in Untersuchungshaft.

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