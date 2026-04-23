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Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Kooperationsstreife verhaftet gesuchten Drogendealer am Bremer Hauptbahnhof

Bremen (ots)

Hbf. Bremen, 22. April 2026 / 17:00 Uhr

Die Kooperationsstreife aus Bundes- und Landespolizei sowie Ordnungsamt Bremen und DB Sicherheit nahm am Mittwochnachmittag einen gesuchten Drogendealer am Bremer Hauptbahnhof fest.

Bei der Kontrolle des 49-Jährigen auf dem Willy-Brandt-Platz stellte sich heraus, dass er vom Amtsgericht Syke wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz u.a. Drogenhandel per Haftbefehl gesucht wurde. Seiner Verhaftung hätte der Mann durch Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von etwa 1.000 Euro abwenden können. Da der Gesuchte nicht über die notwendigen Barmittel verfügte, verhafteten die Einsatzkräfte den Mann unmittelbar an Ort und Stelle und brachten ihn zur Polizeiwache. Von dort erfolgte noch am selben Abend die Einlieferung des 49-Jährigen in eine Bremer Haftanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bremen
Pressestelle
Juliane Hartwich
Telefon: 0421 16299 - 6102
E-Mail: bpoli.bremen.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X @bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell

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