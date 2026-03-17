Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger in der Mozartstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 16.03.2026 gegen 11:08 Uhr kam es in der Mozartstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger. Nach bisherigen Erkenntnissen beschleunigte eine 51-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw, zeigte in Richtung eines 27-jährigen Passanten den Mittelfinger und zog anschließend mit dem Fahrzeug nach rechts. Dabei streifte sie den Passanten seitlich am Körper.

Der 27-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß Schmerzen am rechten Ellenbogen sowie am Knie, stürzte jedoch nicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend vom Unfallort in Richtung Peterstraße, stadtauswärts. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten ihre Identität geklärt werden.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

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