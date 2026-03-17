Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Personalwechsel in der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, Jantje Zimmermann-Gäde neue Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes

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Oldenburg/Wilhelmshaven (ots)

Führungswechsel im Zentralen Kriminaldienst (ZKD) der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland: Polizeirätin Jantje Zimmermann-Gäde wurde am heutigen Dienstag (17.03.26) vom Polizeivizepräsidenten der Polizeidirektion Oldenburg, Arne Schmidt, in ihr neues Amt als Leiterin des ZKD eingeführt und im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Inspektion offiziell vorgestellt. Die 35-jährige Zimmermann-Gäde tritt die Nachfolge des Ersten Kriminalhauptkommissars Rolf Cramer an, der in den Behördenstab der Polizeidirektion Oldenburg zurückkehrt.

"Jantje Zimmermann-Gäde bringt die besten Voraussetzungen mit, um die vor ihr liegenden Herausforderungen zu bewältigen. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland liegt bei ihr in sehr guten Händen", sagte Polizeivizepräsident Arne Schmidt im Beisein vom Wilhelmshavener Inspektionsleiter, Leitender Polizeidirektor Jörg Beensen.

Die Polizeirätin übernimmt mit der Leitung des Zentralen Kriminaldienstes der Inspektion Wilhelmshaven/Friesland die Verantwortung für rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ZKD, in welchem die gesamte Bandbreite der Kriminalität bearbeitet wird: von der Beleidigung bis zum Tötungsdelikt; vom einfachen Diebstahl über den Wohnungseinbruchsdiebstahl bis hin zum Raub.

Jantje Zimmermann-Gäde trat 2010 in den Dienst der niedersächsischen Polizei ein. Nach dem dreijährigen Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen sammelte sie erste Erfahrungen im Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Nordenham, bevor sie über mehrere Jahre in der Inspektion Wilhelmshaven/Friesland und im Polizeikommissariat Varel verschiedene Funktionen - vom Einsatz- und Streifendienst, der Arbeit in der Tatortgruppe oder im Ermittlungsdienst - übernahm. Ab Oktober 2019 stand für sie ein halbes Jahr lang als Dienstschichtleiterin im Einsatz- und Streifendienst in der PI Wilhelmshaven/Friesland erstmals in Führungsverantwortung, von April bis Dezember 2021 war sie in gleicher Funktion in der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland tätig. Hieran schlossen sich für Jantje Zimmermann-Gäde einige Verwendungen auf Stabsebene an - zunächst im Einsatzbereich in der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, dann in der Polizeidirektion Oldenburg in den Dezernaten für Kriminalitätsbekämpfung sowie Personal. Nach Abschluss des zweijährigen Masterstudiums an der Deutschen Hochschule der Polizei führte ihr Weg zurück in die Inspektion Wilhelmshaven/Friesland, wo die Polizeirätin als Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen für die Sicherheit von rund 180.000 Menschen auf einer Fläche von 715 Quadratkilometern zuständig ist.

"Die Inspektion Wilhelmshaven/Friesland ist meine dienstliche Heimat. Daher freue ich mich sehr über die Rückkehr und das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich werde alles daransetzen, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen die gute Arbeit des Zentralen Kriminaldienstes fortzusetzen", sagte Jantje Zimmermann-Gäde.

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