Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Straßenbankett beschädigt

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Bockhorn (ots)

Am 17.03.2026 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es auf der Urwaldstraße (K 102) in Höhe des Bockhorner Freibads zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und wühlte dabei das Straßenbankett auf. Im Anschluss entfernte sich der verantwortliche Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden sowie die Verschmutzung der Fahrbahn zu kümmern.

Durch das aufgewühlte Erdreich wurde die Fahrbahn erheblich verschmutzt und musste durch die Straßenmeisterei Jever gereinigt werden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 978620 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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