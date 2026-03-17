Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Friesenstraße - Zeugen gesucht

Wangerland (ots)

Am 14.03.2026 gegen 13:26 Uhr kam es in der Friesenstraße in Hooksiel, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen bog die Geschädigte mit ihrem Pkw aus der Straße Hoher Weg nach rechts in die Friesenstraße ein. Dort kam ihr ein weißer Transporter mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrzeugführerin nach rechts aus und prallte gegen eine Verkehrsinsel. Der Fahrer des Transporters entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wangerland unter der Telefonnummer 04463 808910 oder mit der Polizei in Jever unter 04461 74490 in Verbindung zu setzen.

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