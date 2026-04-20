Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Unbekannter Exhibitionist im Zug von Hamburg nach Bremen - Bundespolizei sucht Zeugen

Bremen (ots)

Tatort: Bahnstrecke Hamburg nach Bremen, Höhe Bf. Klecken

Tatzeit: 19.04.2026 / 23:00 Uhr

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt gegen einen noch unbekannten Täter, der am späten Sonntagabend in einem Metronom nach Bremen durch exhibitionistische Handlungen aufgefallen sein und dabei eine 26-jährige Reisende belästigt haben soll.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte im Hauptbahnhof Hamburg in den Wagen 4 des Metronom 81943 eingestiegen und sich im Anschluss in eine Zweiersitzgruppe im Gang neben seinem Opfer gesetzt haben. Laut Aussage der geschädigten Bremerin habe der Mann zunächst versucht, ein Gespräch mit ihr anzufangen und ihr Süßigkeiten angeboten. Anschließend sei er für einen kurzen Toilettengang verschwunden. Als er zu seinem Platz zurückgekehrt sei, habe er sich vor sie gestellt und mit geöffneter Hose an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Nachdem das Opfer ihn lautstark aufgefordert hatte, aufzuhören, kam ein im Reisezugwagen anwesender Zeuge hinzu. Dieser vertrieb den Exhibitionisten in Richtung des Wagen 5. Am Bremer Hauptbahnhof begleitete die zwischenzeitlich alarmierte Bundespolizei die Geschädigte zur Anzeigenaufnahme an die Bundespolizeiwache. Der mutmaßliche Täter konnte im Zug nicht mehr angetroffen werden. Es wird davon ausgegangen, dass er bereits zuvor an einem der Haltepunkte zwischen dem Bahnhof Klecken und dem Bremer Hauptbahnhof ausgestiegen ist.

Der Mann wird als südländischer Phänotyp beschrieben. Er soll zwischen 28 und 35 Jahren alt gewesen sein und ein gepflegtes Aussehen mit schwarzen, zurück gegelten Haaren und leichtem Bart gehabt haben. Bekleidet war er mit einer bordeauxroten Oberbekleidung, einer grauen Jeans und einer dunkelgrünen, dünnen Jacke.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen eröffnete ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 0421/16299 - 7777 oder per Mail an bpoli.bremen@polizei.bund.de.

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