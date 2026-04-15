Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Nur rund eine Stunde nach der Tat - Super-Recognizer der Bundespolizei stellt Kofferdieb

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 14. April 2026 / 17:00 Uhr

Am Dienstnachmittag identifizierte ein Super-Recognizer der Bremer Bundespolizei am Bremer Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Gepäck-Dieb. Der Mann wird beschuldigt, den Koffer einer Reisenden aus einem ICE entwendet zu haben.

Gegen 16:00 Uhr meldete sich die 20-jährige Geschädigte telefonisch aus dem ICE nach Basel bei der Bundespolizei in Bremen und teilte mit, dass ihr schwarzer Rollkoffer offenbar während des kurzen Halts in Bremen entwendet worden sei. Die Bundespolizisten sichteten umgehend die Videoaufzeichnungen vom Gleis und stellten fest, dass ein junger Mann während des Halts des Zugs im Bremer Hauptbahnhof in den ICE eingestiegen war. Wenige Augenblicke später verließ er diesen mit dem schwarzen Rollkoffer in der Hand. Die Bundespolizisten leiteten daraufhin entsprechende Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen ein.

Nur rund 60 Minuten später erkannte der Super-Recognizer den 19-jährigen Dieb an einem Kiosk in Bahnhofsnähe und informierte seine uniformierten Kollegen. Diese nahmen den Mann vorläufig fest. Gegenüber den Einsatzkräften gab er an, den Koffer im Auftrag eines Bekannten gestohlen und diesen anschließend an den Bekannten übergeben zu haben. Auch der 20-jährige Bekannte konnte in Bahnhofsnähe gestellt werden, leugnete jedoch jegliche Verbindung zur Tat. Beide Männer erhielten jeweils Strafanzeigen und verließen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Bundespolizeiwache wieder. Die Ermittlungen zum Verbleib des Rollkoffers dauern an.

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