PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizisten stoppen gesuchten Mann bei Ausreise in die Türkei - Haft rechtzeitig abgewendet

Bremen (ots)

Flughafen Bremen, 7. April 2026 / 14:10 Uhr

Am Dienstagnachmittag nahmen Bundespolizisten am Bremer Flughafen einen 49-jährigen Reisenden vorläufig fest. Bei seiner Ausreisekontrolle in die Türkei stellte sich heraus, dass ein offener Haftbefehl gegen den Mann vorlag.

Gegen 14:10 Uhr erschien der 49-Jährige zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle nach Izmir. Bei der Überprüfung seiner Personalien schlug der Fahndungscomputer Alarm: Der Passagier wurde von der Staatsanwaltschaft Hildesheim mit Haftbefehl gesucht. Der Haftbefehl resultierte aus einer rechtskräftigen Verurteilung aus dem Jahr 2022 wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Zur Abwendung der Ersatzfreiheitsstrafe war eine Zahlung in Höhe von 1500 Euro zuzüglich 151 Euro Verfahrenskosten fällig. Alternativ drohte dem Mann ein 75-tägiger Gefängnisaufenthalt.

Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten vorläufig fest und brachten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Bundespolizeiwache. Dort beglich er die geforderte Geldsumme schnellstmöglich und konnte so seinen Flug nach Izmir noch rechtzeitig antreten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bremen
Pressestelle
Juliane Hartwich
Telefon: 0421 16299 - 6102
E-Mail: bpoli.bremen.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X @bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bremen
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bremen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren