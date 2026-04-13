Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Steine auf die Gleise gelegt und Zugverkehr behindert - Bundespolizei erwischt Kinder am Güterbahnhof

Bremen (ots)

Güterbahnhof Bremerhaven-Speckenbüttel, 11. / 12. April 2026

Eine Gruppe von Kindern wird verdächtigt, für mindestens zwei Bundespolizeieinsätze und Streckensperrungen im Bereich des Güterbahnhofs Bremerhaven-Speckenbüttel verantwortlich zu sein. Die fünf bis sechs noch strafunmündigen Jungen sollen am vergangenen Wochenende in zwei Fällen Steine auf die Gleise gelegt haben.

Die Vorfälle ereigneten sich jeweils in den frühen Abendstunden des 11. und 12. Aprils. Am Samstagabend wurden beispielsweise Schottersteine auf einer Länge von fast 20 Metern auf den Schienensträngen verteilt. Mindestens zwei Züge überfuhren dabei die Hindernisse und wurden leicht beschädigt. Außerdem kam es zu Verspätungen und Zugausfällen. Am Samstagabend konnten die Bundespolizeistreifen keine Verursacher mehr feststellen.

Am Sonntagabend gegen 16:22 Uhr beobachtete dann ein Lokführer mehrere Kinder, die sich gefährlich nahe an den Gleisen aufhielten. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen vier Kinder, auf die die Beschreibung des Lokführers passten, in einem nahegelegenen Wohngebiet an. Zwei weitere Kinder stellte eine Diensthundestreife an einem Hochsitz an der Bahnstrecke fest. Gegenüber dem Diensthundeführer gaben die beiden Jungen an, dass sie lediglich eine Bankkarte gesucht haben, die sie im Gleisbereich verloren hätten. Tatsächlich hatten die Bundespolizisten diese Bankkarte bereits am Vortag während der Suche nach den Jungen am Gleis gefunden und sichergestellt.

Im Beisein ihrer Eltern wiesen die Bundespolizisten die sechs Jungen darauf hin, dass es sich beim Auflegen von Steinen auf die Gleise um eine Straftat handelt. Sie wurden außerdem eingehend über die Gefahren im Bahnbereich sowie über mögliche finanzielle Konsequenzen, die ein solches Handeln zur Folge haben kann, belehrt.

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