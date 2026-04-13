Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Mann lässt sich von Zug überrollen und flüchtet unerkannt - Bundespolizei ermittelt

Bremen (ots)

Bf. Lüneburg, 12. April 2026 / 16:54 Uhr

Eine rücksichtslose und äußerst lebensgefährliche Aktion führte am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz der Lüneburger Bundespolizei: Ein Unbekannter legte sich vor einem herannahenden ICE ins Gleis, ließ sich überrollen und flüchtete anschließend. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sprang der unbekannte Mann gegen 16:54 Uhr vom Gleis 2 vor den einfahrenden ICE, der mit etwa 45 Km/h herangefahren kam, ins Gleisbett und legte sich parallel zu den Schienensträngen ins Gleis. Der Lokführer erkannte die Situation und leitete eine Schnellbremsung ein. Er konnte allerdings nicht mehr verhindern, dass die Person überrollt wurde. Nachdem der ICE zum Halten gekommen war, kletterte der Mann zurück auf den Bahnsteig, schnappte sich seine abgelegten persönlichen Sachen und flüchtete unerkannt.

Die rund 200 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Der Zug konnte seine Fahrt jedoch erst fortsetzen, nachdem der unter Schock stehende Lokführer abgelöst worden war. Außerdem musste der Bahnhof Lüneburg während des Polizeieinsatzes für etwa 15 Minuten gesperrt werden. Dies führte bei 12 Zügen zu insgesamt 198 Verspätungsminuten. Zwei Züge mussten umgeleitet werden.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 0421/16299-7777 oder per E-Mail über bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden.

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