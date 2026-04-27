Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Sexuelle Belästigung einer Minderjährigen im Zug - Bundespolizisten nehmen 22-Jährigen vorläufig fest

Bremen (ots)

Bf. Lüneburg, 25.04.2026 / 12:15 Uhr

Bundespolizisten nahmen am Samstagmittag am Lüneburger Bahnhof einen 22-Jährigen vorläufig fest. Er wird beschuldigt, im RE 3 ein minderjähriges Mädchen sexuell belästigt zu haben.

Laut Aussagen der 15-Jährigen habe sich der Mann bei Abfahrt der Regionalbahn aus Uelzen neben sie gesetzt und versucht, sie zu berühren. Später habe er dann an seinem entblößten Glied manipuliert. Das junge Mädchen sei daraufhin aufgestanden und habe sich Hilfe suchend an andere Fahrgäste gewandt. Insgesamt drei unbekannt gebliebene Fahrgäste hätten ihr anschließend geholfen.

Als die Bundespolizisten den Sachverhalt im Lüneburger Bahnhof aufnahmen, waren die drei Zeugen nicht mehr vor Ort. Es wird vermutet, dass diese den Zug bereits an einem früheren Halt verlassen haben. Den erheblich alkoholisierten Tatverdächtigen nahmen die Einsatzkräfte noch am Bahnsteig vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen leitete ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung ein und bittet insbesondere die drei Zeugen, die dem Opfer zur Hilfe kamen, sich unter 0421/16299-7777 oder über bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden.

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