Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr Herdecke über Ostern gefordert - aber glimpflich davongekommen

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde über das Osterwochenende insgesamt sechsmal alarmiert, wobei sich die Einsätze insgesamt im überschaubaren Rahmen hielten.

Bereits am Karfreitag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Ender Talstraße sowie zu einer Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür gerufen, in beiden Fällen konnte die Feuerwehr jedoch noch auf der Anfahrt abbestellt werden.

Am Samstag wurde eine unbekannte Rauchentwicklung gemeldet. Der diensthabende Einsatzführungsdienst konnte vor Ort schnell Entwarnung geben: Als Ursache wurde ein Osterfeuer ausgemacht. Alarm in guter Absicht.

Am Ostersonntag wurde die Feuerwehr um 15:24 Uhr in die Eichenstraße gerufen, wo ein Baum zu drohen schien umzustürzen. Die Einsatzkräfte erkundeten den Bereich, sperrten den betroffenen Wanderweg ab und übergaben die Einsatzstelle anschließend an den zuständigen städtischen Baubetriebshof. Gegen 19:38 Uhr folgte ein weiterer Einsatz: Auf der Zufahrt zur B54 war eine Ölspur gemeldet worden. Die Einsatzkräfte behandelten die betroffenen Stellen und stellten die Verkehrssicherheit wieder her.

In der Nacht zu Ostermontag mussten die Kräfte schließlich noch einmal ausrücken, diesmal zu einer Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür in der Gartenstraße. Glücklicherweise verfügte eine Nachbarin über einen Schlüssel zur betroffenen Wohneinheit, sodass der Patient schnell dem bereits bereitstehenden Rettungsdienst übergeben und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden konnte.

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