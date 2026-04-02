Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr Herdecke bei Wohnungsbrand im Einsatz - Rauchmelder zeigen Wirkung - Enorme Rußausbreitung im Gebäude durch Schwelbrand

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Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am frühen Nachmittag zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in den Gederfeldweg (Stadtgrenze Witten) alarmiert. Gegen 13:38 Uhr hatte ein aufmerksamer Nachbar den Notruf gewählt, nachdem in einem freistehenden Einfamilienhaus Heimrauchmelder ausgelöst hatten und Brandgeruch wahrnehmbar war.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde die Lage umgehend erkundet. Während der erste Löschzug direkt zur Einsatzstelle vorzog, wurde für die nachrückenden Kräfte ein Bereitstellungsraum auf der Gederner Straße - Höhe Tierheim - eingerichtet. Die Bewohnerin des Hauses befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort. Ein Zugang zum Gebäude war schadenfrei gewährleistet.

Im Inneren des Hauses stellte sich eine starke Verrauchung im Erd- und Dachgeschoss heraus, zudem war das Gebäude erheblich mit Ruß kontaminiert. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Erkundung und möglichen Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Dabei konnte ein Schwelbrand im Bereich der Küche festgestellt werden. Offene Flammen waren nicht mehr vorhanden, sodass keine aktive Brandbekämpfung erforderlich war. Das Ganze Gebäude wurde mit Wärmebildkameras kontrolliert.

Allerdings wurde das Gebäude durch den entstandenen Rauch erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Drei nicht betroffene Räume konnten durch geschlossene Türen vor einer Rauchausbreitung geschützt werden. Im Anschluss wurde das Gebäude intensiv quergelüftet. Hierbei kamen Hochleistungslüfter zum Einsatz. Insgesamt waren zwei Atemschutztrupps eingesetzt.

"Zusätzlich wurde das Gebäude auf Kohlenstoffmonoxid kontrolliert. Messungen ergaben hierbei keine Auffälligkeiten. Die Gas- und Stromzufuhr wurde abgeschiebert. Das Gebäude ist jedoch insgesamt unbewohnbar", so der diensthabende Einsatzleiter.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Angaben zur Ursache können seitens der Feuerwehr derzeit nicht gemacht werden.

Besonders hervorzuheben ist das vorbildliche Verhalten der Nachbarn: Diese alarmierten die Feuerwehr und wiesen diese vorbildlich ein. Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Der Grundschutz des Stadtgebietes wurde von der Wache sichergestellt.

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